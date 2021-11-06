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فيروس كورونا يتسبب في فوز فتاة بمليون دولار

فيروس كورونا يتسبب في فوز فتاة بمليون دولار
http://almnatiq.net/?p=1062793
المناطق- وكالات:

ربما لم تكن تعرف الفتاة جوانا زو، إن جائحة كورونا التي أرعبت العالم ستكون بمثابة طق النجاة لها، للفوز بمليون دولار.

وفي وقت سابق، من يوم الأحد فازت زو، البالغة من العمر 25 عاما، مليونيرة، بجائزة مالية قدرها مليون دولار، مقدمة من حملة تشجّع على تلقي لقاح كوفيد-19 في أستراليا، حسب “سكاي نيوز” عربية.

ودخل حوالي 2.8 مليون أستراليا السحب للفوز بالجائزة المقدمة من حملة “مليون دولار فاكس”، التي ساهمت برفع معدل التطعيم في البلاد من 78.5 إلى 88.3 في المئة، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الشابة الأسترالية، لـ شبكة “9 نيوز” الأسترالية، إنها ستخصص جزءا من المبلغ الذي ربحته للمّ شمل عائلتها، مضيفة: “أريد أن أجلب عائلتي من الصين للعيش معي في سيدني.

وتابعت: “سأقيم في فندق فاخر وسأشتري بعض الهدايا لأسرتي، وأستثمر الباقي كي أتمكن من جني المزيد في المستقبل، وأكون قادرة على مساعدة المحتاجين”.

وبشأن ردة فعلها عندما علمت بفوزها بالجائزة، قالت جوانا: “لم أستطع الرد على المكالمة التي وردت تبشرني بالفوز لأني كنت في العمل. عاودت الاتصال بهم، وعرفت الخبر السعيد”.

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