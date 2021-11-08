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أشعر بأعراض كوفيد 19 منذ 3 أشهر.. هل يمكنني أخذ اللقاح؟.. الصحة توضح

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أشعر بأعراض كوفيد 19 منذ 3 أشهر.. هل يمكنني أخذ اللقاح؟.. الصحة توضح

أشعر بأعراض كوفيد 19 منذ 3 أشهر.. هل يمكنني أخذ اللقاح؟.. الصحة توضح
http://almnatiq.net/?p=1062830

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية الحصول على لقاح كورونا حال الإصابة بكورونا.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المغردين على تويتر: “بشكل عام تتشابه أعراض كورونا الجديد بالعديد من الأمراض التنفسية الأخرى ويصعب التفريق بينهما من خلال الأعراض فقط، ويتم تشخيص فيروس كورونا الجديد عن طريق الفحص والتحليل المخبري للحالة”

وأضافت: وإذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهورالأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأوضحت: أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لايستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

جاء ذلك في معرض رد الصحة على سؤال لمواطن يقول فيه: هل يمكن للأشخاص المصابين بكوفيد 19 طويل الأمد أخذ اللقاح.. أشعر بأعراض كوفيد ١٩ منذ أكثر من ٣ أشهر، هل يمكنني أخذ لقاح أم علي أن أنتظر حتى الشفاء؟.

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