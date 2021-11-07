رسيمًا.. بدء تطبيق سريان “نظام الأرصاد” الجديد

محررو المناطق:

بدأ اليوم الأحد، تطبيق نظام الأرصاد، الذي صدر في 14 مايو الماضي، والذي ينص على ضرورة الالتزام بالإجراءات والأنظمة اللازمة، وذلك بعد مرور 6 أشهر من صدوره.

ومن بين أهم بنود “نظام الأرصاد” الجديد، أن لا يقوم أي شخص بنشر أي من معلومات الأرصاد الجوية بأي وسيلة كانت رصد أو مراقبة أو تنبؤ إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك، كما جاء في المادة الثامنة التي نصت على: “يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات”.

وجاء في المادة التاسعة: يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكة طرفا فيها، يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية، يُحدد المركز المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك في أنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكة طرفا فيها، ويحدد كذلك المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.