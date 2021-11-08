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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتحرر 71 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتحرر 71 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتحرر 71 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتحرر 71 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد
http://almnatiq.net/?p=1062850
محررو المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 7/نوفمبر/2021م، 1219 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها، ضبط 71 مخالفة، وإغلاق ثلاث منشآت مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت 12 بلاغ، عبر مركز البلاغات 940، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.

وتحرص الأمانة على رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.)

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