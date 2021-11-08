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تقنية الأحساء تحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

تقنية الأحساء تحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان
http://almnatiq.net/?p=1062857

احتفلت الكلية التقنية بالأحساء صباح اليوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر 1443هـ بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ، وبدء الحفل الذي أقيم في الساحة الخارجية بالسلام الملكي ثم كلمة عميد الكلية صالح بن ناصر الرزيحان قال فيها : ” في ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية ، سبعة أعوام من العطاء و الإنجازات، سبعة أعوام من العزم والحزم ، سبعة أعوام من الخير والرخاء ، سبعة أعوام وتتواصل الإنجازات في النهوض بالوطن في شتى مناحي الحياة، والارتقاء بالمواطن، وتهيئة سبل العيش والأمن والأمان.

خلال الأعوام السبعة شهدت مملكتنا قرارات كثيرة تهدف إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادل خادم الحرمين الشريفين الحب والولاء، وإنجازات عملاقة شملت كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتدريبية والصحية والصناعية، بهدف بناء وطن وتنميته ووضعه بين دول العالم المتقدمة في ظل رؤية طموحة يشرف عليها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ”

واشتمل الاحتفال الذي حضره وكيل الكلية للتدريب خالد الدوغان ووكيل شئون المتدربين محمد الشريدي ووكيل الجودة صالح السعيد ورؤساء الأقسام ومدراء الإدارة وعدد من المتدربين والمدربين على عدد من الفعاليات والمسابقات والأهازيج الوطنية ، وكذلك إطلاق الحائط الإلكتروني للتعبير عن المشاعر في هذه الذكرى الغالية على الجميع ، كما تم إطلاق مسابقة أجمل تغريدة على حساب الكلية في ذكرى البيعة السابعة وتخصيص هدايا قيمة للمشاركين ، عرض صور البيعة السابعة تحت شعار “سبعة أعوام من العطاء” على الشاشات الإلكترونية المنتشرة في جميع أقسام ومباني الكلية ، وإرسال شعار البيعة لجميع منسوبي الكلية عبر البريد الإلكتروني ،و الاحتفال في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية (تويتر -الفيس بوك -السناب شات – الإنستغرام-التيليجرام) ، وكذلك التفاعل والإعلان عن الاحتفال والمسابقات والمشاركات على حساب الكلية في تويتر @tvtc_g_alahsa قبل وأثناء وبعد الاحتفال ، بالإضافة إلى عرض التصاميم الخاصة بالمناسبة على الشاشات الإلكترونية في الاقسام والمباني ،وتوزيع الأعلام والسحب على هدايا قيمة للمشاركين ، وتكريم المشاركين وتوزيع الهدايا على الفائزين في المسابقات ، وتقطيع الكيكة المعدة لهذه المناسبة والتقاط الصور التذكارية.

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