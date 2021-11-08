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أمانة جدة تطلق حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع الصحة

أمانة جدة تطلق حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع الصحة

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أمانة جدة تطلق حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع الصحة

أمانة جدة تطلق حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع الصحة
http://almnatiq.net/?p=1062912
محررو المناطق

نظمت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع بالتعاون مع فريق الشؤون الصحية بجدة حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الأمانة، بمقرها الرئيسي اليوم الاثنين وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للأمانة لنشر الوقاية الصحية بين منسوبيها.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن المبادرة تأتي ضمن برامج أمانة جدة بهدف تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم أنشطتها وأهدافها، كما تحقق أهداف وزارة الصحة في نشر الإجراءات الاحترازية بين أفراد المجتمع عبر الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

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