مسؤولون عراقيون: الهجوم على منزل “الكاظمي” نفذته جماعة مسلحة تدعمها إيران

المناطق- وكالات:

قال مسؤولون أمنيون عراقيون، إن الهجوم بطائرة مسيرة على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل تدعمها إيران.

وفي وقت سابق، استهدفت طائرة مسيرة مفخخة منزل الكاظمي في ساعة مبكرة من صباح الأحد، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه محاولة اغتيال، لكنه قال إن الكاظمي نجا دون أن يصاب بأذى، في وقت لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكشفت مصادر أمنية، إصابة عددا من أفراد قوة الحرس الشخصي للكاظمي. من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم وعرضت المساعدة في التحقيق. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان “هذا العمل الذي يبدو أنه إرهابي، والذي ندينه بشدة، كان موجها إلى قلب الدولة العراقية”.

وأضاف برايس: “نحن على تواصل وثيق مع قوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وعرضنا مساعدتنا مع تحقيقها في هذا الهجوم”.

قالت مصادر أمنية عراقية، إن منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية تدخلت في الهجوم الذي شن على منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فإن ثلاث طائرات دخلت المنطقة الخضراء لمهاجمة منزل الكاظمي، إلا أن اثنتين منها أسقطتا، فيما استهدفت الطائرة الثالثة منزل الكاظمي بشكل مباشر”. وذكر المصدر، أن “منظومة الدفاع الجوي C-RAM التابعة للسفارة الأمريكية، أسقطت طائرتين”.