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صحة عسير تدشن حملة جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

صحة عسير تدشن حملة جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

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صحة عسير تدشن حملة جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

صحة عسير تدشن حملة جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=1062918

دشن مدير عام الشؤون الصحية بعسير بالنيابة الدكتور صالح العمير أمس في فندق قصر أبها، حملة توعوية عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بعنوان “لأنك نصف الحياة ” وذلك بالتعاون مع مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ومستشفى الملك عبدالله ببيشة و إدارة التطوع الصحي بالمديرية وبمشاركة عدد من أستشاريي جراحة الثدي بصحة المنطقة.
وقدمت الدكتورة حنان البيشي شرحا عن المرض وطرق اكتشافه والوقاية منه والحث على الكشف المبكر عنه.
ثم اطلع الدكتور العمير على مشاركة مستشفى خميس للولادة والأطفال والمتمثلة في تجهيز عيادتين بالكامل لإجراء الكشف والفحوصات الأولية اللازمة للمستفيدات.
وتأتي الحملة ضمن البرامج التوعوية لصحة عسير التي تهدف إلى تشجيع سيدات المجتمع على الكشف المبكر الذي يسهم في اكتشاف المرض في مراحله الأولى والشفاء منه ـ بإذن الله ـ بنسبة تصل لـ 95%.

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