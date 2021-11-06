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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير معهد الإدارة العامة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير معهد الإدارة العامة

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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير معهد الإدارة العامة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير معهد الإدارة العامة
http://almnatiq.net/?p=1062925

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، يرافقه عدد من منسوبي المعهد.
واستمع سموه إلى إيجاز عن الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة في مجالات التدريب والاستشارات، إلى جانب شرح عن خطط المعهد المستقبلية المزمع تنفيذها في المنطقة.
وأثنى سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على الدور الفعال الذي يقوم به معهد الإدارة بتنمية وتطوير رأس المال البشري والارتقاء بأداء الأجهزة العامة، وتنمية الاقتصاد الرقمي وتقديم برامج تدريبية نوعية لموظفي القطاع الحكومي عالية الجودة باستخدام منهجيات متطورة في تحديد الاحتياجات التدريبية بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الكفاءة والفاعلية؛ لتحقيق تطلعات القيادة والتماشي مع رؤية المملكة 2030 من خلال التدريب عن بعد وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية للمعهد.
وأعرب معالي مدير معهد الإدارة العامة من جهته عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الدعم والمتابعة اللذين يحظى بهما المعهد من سموه واهتمامه بمخرجاته وإنجازاته

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