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أمير جازان بالنيابة يؤكد أهمية الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون

أمير جازان بالنيابة يؤكد أهمية الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون

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أمير جازان بالنيابة يؤكد أهمية الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون

أمير جازان بالنيابة يؤكد أهمية الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون
http://almnatiq.net/?p=1062930
جازان -فضه عطيف :

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، أهمية الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، لمراكز الإذاعة والتلفزيون بمنطقة جازان وإنتاج البرامج التي تظهر وتبرز مقومات المنطقة السياحية والاقتصادية والتنموية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة القطاع الجنوبي لهيئة الاذاعة والتلفزيون صالح بن حسين الشريفي وبحضور مدير مركز تلفزيون جازان محمد علوي الامير والوفد المرافق ، الذي يزور المنطقة حاليا ، كما قدم الشريفي تقريرا عن مهام واعمال الهيئة بالمنطقة كما استمع سموه لشرحاً مفصلاً عن إنجازات وجهود فرع هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة الماضية وعن البرامج والإخبار وكافة التقارير التي تتعلق بالنشاطات الرسمية والحراك الثقافي والاقتصادي والتنموي في جميع محافظات المنطقة، والتي تنوعت ما بين برامج إذاعية وتقارير إخبارية وبرامج مباشرة ومسجلة عبر القنوات المسموعة والمرئية المختلفة .
من جهته رفع مدير إدارة القطاع الجنوبي لهيئة الاذاعة والتلفزيون شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على متابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة لتطوير عمل فرع الهيئة بالمنطقة في ظل ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم متواصل لقطاع هيئة الاذاعة والتلفزيون..

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