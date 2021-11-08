جامعة القصيم تُقيم مؤتمرًا علميًا بعنوان “الدراسات الحديثة في تفسير النص القرآني.. رؤية تقويمية”

تُقيم جامعة القصيم، مُمثلة بكرسي الشيخ علي القرعاوي للقرآن وعلومه، انطلاقًا من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4/4/1443هـ، مؤتمرًا علميًا عن بعد بعنوان «الدراسات الحديثة في تفسير النص القرآني.. رؤية تقويمية»، حيث تستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، برعاية معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور الجامعة ممثلة في كرسي الشيخ القرعاوي في إثراء الدراسات القرآنية، وبيان خصائص النص القرآني واتجاهات التأويل في تفسيره، بالإضافة إلى إيضاح حدود التفسير بالعقل، والتأويلات الناتجة عنه، وتقويم القراءات المعاصرة في تفسير النص القرآني، والكشف عن أثر النظريات الحديثة والمكتشفات العلمية في تفسير النص القرآني.

ويتناول المؤتمر خلال جلساته عدة محاور، بمشاركة عدد من المختصين، تتمثل في مفهوم النص القرآني وخصائصه، واتجاهات التأويل للنص القرآني، وكذلك دور العقل في تفسير النص القرآني والانحرافات الناتجة عنه، إضافة إلى القراءات المعاصرة في تفسير النص القرآني بين تاريخيه ومحتملاته، وكذلك أثر النظريات الحديثة والمكتشفات العلمية في تفسير النص القرآني، حيث يمكن متابعة فعاليات المؤتمر وجلساته العلمية على رابط الموقع الإلكتروني للمؤتمر: https://events.qu.edu.sa/d_quran/