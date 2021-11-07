الأمير فيصل بن مشعل يستعرض أعمال اللجنة التأسيسية لجمعية فلاليح القصيم

المناطق - واس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية الدور الذي ستقوم به جمعية فلاليح القصيم لتكون كياناً موحداً لدعم المزارعين خصوصاً صغار المزارعين، من خلال بناء قدراتهم وتطويرها عبر التدريب للتعامل مع المتغيرات في القطاع الزراعي، وتمكين المزارعين من فتح قنوات تسويقية مبتكرة لتسويق منتجاتهم بطريقة احترافية تتواءم مع جودة المنتجات الزراعية التي تتميز بها منطقة القصيم.

وأشار سمو أمير القصيم بأن جمعية فلاليح القصيم ستكون ذراعاً مسانداً للمزراعين من خلال الاستفادة من الشراكات والتجارب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الإرشاد للمزراعين, بما يسهم في جودة المحصول والمنتجات الزراعية.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماعاً لعرض أعمال جمعية فلاليح القصيم بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأعضاء اللجنة التأسيسية للجمعية.

واستمع سمو أمير القصيم خلال الاجتماع إلى شرح من المشرف العام على القطاع الشمالي لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع، عن الجهود المبذولة لتأسيس وإطلاق الجمعية، حيث بيَّن أن الجمعية ستسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه المزراعين, سواء في تسويق المنتجات الزراعية وتمكينهم من التسويق عبر مسارات عدة، وتقديم الدعم اللوجستي للمزارعين بما يسهم في جودة المنتجات الزراعية.

كما اطلع سموه خلال الاجتماع على المبادرات المرتبطة بدعم مستهدفات الجمعية, كمبادرة منصة وحقول وغيمة واعتماد.