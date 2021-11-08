رئيس جامعة بيشة يرعى ندوة بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة ويفتتح المعرض الطلابي المصاحب

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http://almnatiq.net/?p=1062957

أكد رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي أن ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- تتجلى فيها مجموعة من القيم العالية كترابط القيادة والشعب ووحدة الأهداف والتلاحم للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته، إلى جانب كونها فرصة عظيمة لاستمرار منهجية العزم والحزم ومواصلة مسيرة العمل والعطاء، من أجل رفعة وطننا الغالي وتقدمه.

جاء ذلك خلال رعايته الندوة التي نظمتها كلية التربية صباح اليوم الاثنين بمسرح الإبداع، بعنوان: (الذكرى السابعة للبيعة: شموخ وطن وعطاء مستمر)، والتي اشتملت على عدد من المشاركات تضمنت: ورقة بعنوان (البيعة لولي الأمر: تأصيل – واجبات) قدمها د.عبدالله بن زايد الشعشاعي، وأخرى عن (دور المناهج الدراسية في تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة) قدمها أ.د. مفلح بن دخيل الأكلبي، كما شاركت د. نورة بنت عوضة الأسمري بورقة بعنوان: عهد الملك سلمان (رؤية، ومنجزات، وتمكين).

من جهته دشن رئيس الجامعة مسابقات عمادة شؤون الطلاب بمناسبة ذكرى البيعة السابعة وافتتح المعرض المصاحب الذي يضم عددًا من الأعمال الطلابية تبرز إنجازاته وقراراته -أيده الله- في سبيل رفعة الوطن وازدهاره وريادته إقليمًا وعالميًا.

 

 

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