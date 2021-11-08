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43 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

43 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1062958
محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين الموافق 8/11/2021، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 75 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,933 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.973 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8805 حالة.

 

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