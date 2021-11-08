ما المقصود من “الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ”؟.. عضو “كبار العلماء” يجيب (فيديو)

محررو المناطق

قدم الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، شرحا وتفسيرا لقوله تعالى: (والْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يرْجُونَ نِكَاحًا فلَيْسَ علَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗواللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).

وقال المنيع، في تصريحات متلفزة، إن “المقصود من القواعد هن العجائز اللاتي لا يردن الزواج وليس لديهن شهوة في الرجال والجماع، لأنها بلغت سن مرتفع وبناء عليه ليست شهوة للرجال وهي نفسها ليس لديها شهوة للرجال”.

وأضاف: “وبناء عليه، فلو تخففت من ملابس حشمتها فلها حق ذلك، ولكن حين تأخذ ببراء ذمتها من ذلك أفضل.. والتبرج هي الملابس المغرية والفاتنة التي فيها أطياب، والأفضل أن يحافظن على ما كن عليه من ملابس تسترهن سترة أكثر من تخففهن من ذلك”.