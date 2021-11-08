متحدث البيئة: المملكة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في عهد خادم الحرمين

محررو المناطق

هنأ المتحدث الرسمي لوزارة البيئة، صالح عبد المحسن بن دخيل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى السابعة لحلول البيعة.

وقال متحدث البيئة، عبر حسابه على موقع “توتير”: ” عاماً بعد آخر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمملكة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة، وإنجازات ونجاحات عديدة، أسهمت في تحقيق الرفاهية، وحسَّنت من جودة الحياة، وعزَّزت جانب التنمية المستدامة، سعياً نحو تحقيق مستقبل مشرق لنا ولأجيالنا القادمة”.