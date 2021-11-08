احدث الأخبار

إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر
أبرز المواد
 “النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء
أبرز المواد
 تعرّض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر ظاهرة “الشوقر دادي” 
أبرز المواد
 9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)
أبرز المواد
 إمام المسجد النبوي يلقي درساً لطلاب معهد وكلية الحرم المكي الشريف
محليات
 مدفعية الجيش اليمني تكبد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية وعسكرية كبيرة في مأرب
أبرز المواد
 لأول مرة في المملكة.. تقنية متطورة لجراحة “استبدال مفصل الركبة” (فيديو)
أبرز المواد
 لغرس الانتماء وحب الوطن.. “الشؤون الإسلامية” تدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين
أبرز المواد
 متحدث البيئة: المملكة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في عهد خادم الحرمين
أبرز المواد
 المبعوث الأميركي لليمن: الحوثيون يستهدفون المدنيين في مأرب
أبرز المواد
 الشورى يوافق على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 115 إرهابياً وتدمير 19 آلية عسكرية للحوثي في صرواح والجوف
أبرز المواد
إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

أبرز المواد
“النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء

“النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء

أبرز المواد
تعرّض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر ظاهرة “الشوقر دادي” 

تعرّض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر ظاهرة “الشوقر دادي” 

أبرز المواد
9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)

9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)

أبرز المواد

متحدث البيئة: المملكة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في عهد خادم الحرمين

متحدث البيئة: المملكة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في عهد خادم الحرمين
http://almnatiq.net/?p=1062978
محررو المناطق

هنأ المتحدث الرسمي لوزارة البيئة، صالح عبد المحسن بن دخيل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى السابعة لحلول البيعة.

وقال متحدث البيئة، عبر حسابه على موقع “توتير”: ” عاماً بعد آخر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمملكة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة، وإنجازات ونجاحات عديدة، أسهمت في تحقيق الرفاهية، وحسَّنت من جودة الحياة، وعزَّزت جانب التنمية المستدامة، سعياً نحو تحقيق مستقبل مشرق لنا ولأجيالنا القادمة”.

روابط ذات صلة

لغرس الانتماء وحب الوطن.. “الشؤون الإسلامية” تدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين

لغرس الانتماء وحب الوطن.. “الشؤون الإسلامية” تدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين
خادم الحرمين الشريفين.. نهر العطاء الذي لا ينضب

خادم الحرمين الشريفين.. نهر العطاء الذي لا ينضب
رئيس جامعة بيشة يرعى ندوة بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة ويفتتح المعرض الطلابي المصاحب

رئيس جامعة بيشة يرعى ندوة بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة ويفتتح المعرض الطلابي المصاحب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*