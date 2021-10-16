الشورى يوافق على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار

محررو المناطق

وافق مجلس الشورى اليوم الإثنين، على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار.

جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.

ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة إلى حفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، والحد من النزاعات العقارية، وزيادة الثقة في القطاع العقاري، ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار في القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن أهم ملامح المشروع الجديد، منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن، مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار.

كما يسهم النظام في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية، وسرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وتمكين القطاع العقاري واستدامته، ورفع شفافيته، وكفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه؛ بما يجعل القطاع العقاري حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار.