احدث الأخبار

الشورى يوافق على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 115 إرهابياً وتدمير 19 آلية عسكرية للحوثي في صرواح والجوف
أبرز المواد
 7 أعوام على حكم الملك سلمان.. مسيرة مليئة بالإنجازات في كافة المجالات
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين.. نهر العطاء الذي لا ينضب
أبرز المواد
 ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير دولة قطر تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين
أبرز المواد
 رئيس جامعة بيشة يرعى ندوة بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة ويفتتح المعرض الطلابي المصاحب
منطقة عسير
 ما المقصود من “الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ”؟.. عضو “كبار العلماء” يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 43 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يستعرض أعمال اللجنة التأسيسية لجمعية فلاليح القصيم
محليات
 جامعة القصيم تُقيم مؤتمرًا علميًا بعنوان “الدراسات الحديثة في تفسير النص القرآني.. رؤية تقويمية”
منطقة القصيم
 إدارة تعليم عنيزة تحتفي بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين
منطقة القصيم
 أمير جازان بالنيابة يؤكد أهمية الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون
منطقة جازان
الشورى يوافق على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار

الشورى يوافق على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار

أبرز المواد
التحالف: مقتل 115 إرهابياً وتدمير 19 آلية عسكرية للحوثي في صرواح والجوف

التحالف: مقتل 115 إرهابياً وتدمير 19 آلية عسكرية للحوثي في صرواح والجوف

أبرز المواد
7 أعوام على حكم الملك سلمان.. مسيرة مليئة بالإنجازات في كافة المجالات

7 أعوام على حكم الملك سلمان.. مسيرة مليئة بالإنجازات في كافة المجالات

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين.. نهر العطاء الذي لا ينضب

خادم الحرمين الشريفين.. نهر العطاء الذي لا ينضب

أبرز المواد

الشورى يوافق على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار

الشورى يوافق على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار
http://almnatiq.net/?p=1062982
محررو المناطق

وافق مجلس الشورى اليوم الإثنين، على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار.

جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.

ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة إلى حفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، والحد من النزاعات العقارية، وزيادة الثقة في القطاع العقاري، ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار في القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن أهم ملامح المشروع الجديد، منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن، مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار.

كما يسهم النظام في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية، وسرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني للعقار، وتمكين القطاع العقاري واستدامته، ورفع شفافيته، وكفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه؛ بما يجعل القطاع العقاري حيويًا وجاذبًا ويتميز بالثقة والابتكار.

روابط ذات صلة

رئيس الشورى اليمني يؤكد على دور المملكة في التوصل لاتفاق الرياض

رئيس الشورى اليمني يؤكد على دور المملكة في التوصل لاتفاق الرياض
عضو بـ”الشورى” يدعو إلى مراجعة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية

عضو بـ”الشورى” يدعو إلى مراجعة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية
“الشورى” يطالب “التعليم” بتوظيف خريجات رياض الأطفال ضمن برنامج القدرات البشرية

“الشورى” يطالب “التعليم” بتوظيف خريجات رياض الأطفال ضمن برنامج القدرات البشرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*