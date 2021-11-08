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لأول مرة في المملكة.. تقنية متطورة لجراحة “استبدال مفصل الركبة” (فيديو)

لأول مرة في المملكة.. تقنية متطورة لجراحة “استبدال مفصل الركبة” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1062989
محررو المناطق

نشرت قناة الإخبارية تقريرًا حول استحداث تقنية متطورة لجراحة “استبدال مفصل الركبة”، والتي تطبق لأول مرة في المملكة، وتستطيع هذه التقنية من الحد من الآلام العملية الجراحية بنسبة 80 %.

ولفت التقرير إلى أن التقنية الجديدة “لاستبدال الركبة” تمكن المرضى من مغادرة المستشفى بعد يومين، في مستشفى الإمام عبد الرحمن بن فيصل التابع لوزارة الحرس الوطني في الدمام.

وأكد الفريق الطبي القائم على العملية، إن التقنية الجديدة يشارك فيها “رويبوت”.

وقال أعضاء الفريق الطبي، إن التقنية تخفف من الآلام بنسب قياسية، حيث كانت العملية في الطبيعي تأخذ حوالي 3 أشهر من أجل أن يتعافى المريض، فيما تمكن التقنية الجديدة المريض من مغادرة المستشفى خلال يومين.

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