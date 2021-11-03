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إمام المسجد النبوي يلقي درساً لطلاب معهد وكلية الحرم المكي الشريف

إمام المسجد النبوي يلقي درساً لطلاب معهد وكلية الحرم المكي الشريف

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إمام المسجد النبوي يلقي درساً لطلاب معهد وكلية الحرم المكي الشريف

إمام المسجد النبوي يلقي درساً لطلاب معهد وكلية الحرم المكي الشريف
http://almnatiq.net/?p=1062993
محررو المناطق

نظمت كلية الحرم المكي الشريف، اللقاء الثالث ضمن سلسلة لقاءات برنامج: (وزكِّها) باستضافة فضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، الذي تولى التعليق على (الرسالة التبوكية لابن قيم الجوزية) بحضور عدد من الطلاب.

وأعرب عميد الكلِّيَّة فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن أحمد بالبيد، عن شكره وامتنانه لفضيلة إمام المسجد النبوي لحرصه على اللقاء بطلاب العلم بالمسجد الحرام ضمن برنامج “وزكَّها” الذي يعد أحد برامج مبادرة “أكاديمي” التي أطلقها معالي الرئيس مطلع هذا العام.

ونوَّه فضيلته أن الكلية تعمل في الفترة الراهنة على تنظيم عدد من البرامج النوعية الهادفة ضمن مبادرة “أكاديمي” استجابة لتطلعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في النهوض بالتعليم الأكاديمي بأروقة الحرمين الشريفين ليكون في مصاف المنافسة العالمية، أملاً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وما تنتظره من التعليم النظامي بأروقة الحرم كرافد مهم في تحقيق رؤية (٢٠٣٠).

وأعرب فضيلته عن شكره لوكالة شؤون المكتبات على تعاونها في استضافة اللقاء، مؤكدًا أن الاستضافة تأتي تطبيقًا للمبدأ التكاملي القائم بين إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 

 

 

 

 

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