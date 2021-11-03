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9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)

9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)

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9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)

9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)
http://almnatiq.net/?p=1063009
محررو المناطق

نشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة، إنفوجرافيك، يوضح أبرز المخالفات التي يرصدها المراقبون في محطات الوقود.

وتضمن الإنفوجرافيك، أبرز تلك المخالفات، منها تدني مستوى نظافة المحطة، وسوء نظافة دورات المياه، إلى جانب عدم وجود رخصة تشغيل.

وأوضحت الأمانة أن من بين المخالفات تلف الأرصفة والمواقف، وافتقاد المحطات للخدمات الأساسية واللوحات الاسترشادية، إضافة إلى غياب متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف ودورات مياه وممرات صعود.

واشتملت المخالفات كذلك على عدم وجود أو تركيب أو تشغيل شاشة عرض الأسعار، وعدم توفير أجهزة هواء مجانية، وعدم توفير البنزين بنوعية في المحطات.

وناشدت الأمانة ملاك محطات الوقود توفير البنزين بنوعيه “95 و92” لتفادي الغرامات.

 

 

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