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تعرض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر  ظاهرة “الشوقر دادي” 

تعرض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر  ظاهرة “الشوقر دادي” 

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تعرض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر  ظاهرة “الشوقر دادي” 

تعرض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر  ظاهرة “الشوقر دادي” 
http://almnatiq.net/?p=1063019
محررو المناطق

قالت الأخصائية النفسية روان حبال، إن هناك ظاهرة بدأت تنتشر في المجتمع وهي ظاهرة “الشوقر دادي”.

وأوضحت “حبال”، أن هناك مخاطر كبيرة تحيط بهذه الظاهرة وبخاصة لأنها تعتمد على ارتباط الفتيات عاطفيًا بمن يكبرونهن في السن بهدف الحصول على المال.

ولفتت الأخصائية إلى أن ما يُعرف بحب “الشوقر دادي”، له آثارا نفسية جسيمة على الرجال الذين يقعون في فخ هذا النوع من الحب.

وتابعت: “خلال السنتين الماضيتين هناك ازدياد ملحوظ لعدد طالبي العلاج النفسي من الرجال في العقد الخامس من العمر، ولا يوجد سبب علمي عميق، ولكن قد يكون الانفتاح الاجتماعي وإهمال بعض النساء لأزواجهن والطلاق أسباباً قد تدفع الرجل للبحث عن حب جديد، لكنهم يصدمون بالاستغلال”، وفقا لـ”أخبار 24”.

وأشارت إلى أن مصطلح “شوقر دادي” يتردد كثيراً خلال مراحل العلاج، وأنه مصطلح مزعج ويُعتبر نوعاً من أنواع التنمر الذي يشتكي منه طالبو العلاج.

جدير بالذكر أن الظاهرة التي تُعرف بـ”الشوقر دادي” قد انتشرت في الآونة الأخيرة بين المراهقات اللاتي يتعمدن حب الرجال الأكبر سنا منهن، والذين يتمتعون بدخل مالي مرتفع، بهدف الحصول على هدايا ومخصصات مالية مقابل هذا الحب.

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