“النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء

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جددت إدارة نادي النصر تأكيدها على أنها لم تتلقى أي إخطار أو مقترح بشأن تأجيل مباراة الفيحاء.

وقال الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر: “لم يطرح خيار تأجيل مباراة الفيحاء علينا في نادي النصر إطلاقا، وبما أن الأمين العام يثق في احترافيته، فننتظر منه أن يظهر لنا الخطاب أو الإيميل المرسل، أو محضر الاجتماع الذي تم، أو أي دليل آخر على أنه قدم هذا العرض”.

وأضافت إدارة النادي: «تأجيل وتعديل مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان ليس من اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم، بل من اختصاص لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، ولم يحدث معهم أي تواصل في هذا الخصوص. فما علاقة الأمين العام للاتحاد السعودي في هذا الأمر؟ وكيف يتدخل في عمل منظومة أخرى لا ينتمي إليها؟».

واختتمت الإدارة تغريداتها بقولها: «ونحن نوضح هذه الجزئية، فإننا نؤكد تحفظنا الكبير على مواقف الأمين العام ضد نادي النصر في أحداث كثيرة، خصوصا على المستوى القاري، وسيأتي الوقت المناسب للحديث عنها».