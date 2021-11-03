احدث الأخبار

إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر
أبرز المواد
 “النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء
أبرز المواد
 تعرّض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر ظاهرة “الشوقر دادي” 
أبرز المواد
 9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)
أبرز المواد
 إمام المسجد النبوي يلقي درساً لطلاب معهد وكلية الحرم المكي الشريف
محليات
 مدفعية الجيش اليمني تكبد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية وعسكرية كبيرة في مأرب
أبرز المواد
 لأول مرة في المملكة.. تقنية متطورة لجراحة “استبدال مفصل الركبة” (فيديو)
أبرز المواد
 لغرس الانتماء وحب الوطن.. “الشؤون الإسلامية” تدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين
أبرز المواد
 متحدث البيئة: المملكة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في عهد خادم الحرمين
أبرز المواد
 المبعوث الأميركي لليمن: الحوثيون يستهدفون المدنيين في مأرب
أبرز المواد
 الشورى يوافق على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 115 إرهابياً وتدمير 19 آلية عسكرية للحوثي في صرواح والجوف
أبرز المواد
إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

أبرز المواد
“النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء

“النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء

أبرز المواد
تعرّض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر ظاهرة “الشوقر دادي” 

تعرّض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر ظاهرة “الشوقر دادي” 

أبرز المواد
9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)

9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)

أبرز المواد

إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر
http://almnatiq.net/?p=1063034
محررو المناطق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن إيداع معاشات الضمان الاجتماعي” لشهر ربيع الآخر.

وأوضحت الوزارة أن مستفيدات ومستفيدي الضمان الاجتماعي يمكنهم صرف المعاشات عبر  الحسابات البنكية بشكل مباشر؛ حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية للغذاء وتسديد فواتير الكهرباء.

وتسعى الوزارة إلى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات وذلك من خلال تأهليهم ونشر ثقافة العمل لديهم، وتحفيزهم بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم؛ حيث مكنت أكثر من 2000 مستفيد حصلوا على تمويل لإنشاء المشاريع الريادية، إضافة إلى تقديم فرص وظيفية متنوعة لأكثر من 7000 مستفيد.

يذكر أن هذا التمكين جاء عبر شراكات عقدتها الوزارة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك في سياق خططها الرامية لبناء علاقات استراتيجية تبادلية متكاملة مع مختلف الجهات المؤسسات في جميع القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والإسهام في تحقيق مستهدفات الخطط التنموية.

 

 

 

 

 

 

روابط ذات صلة

ما هي الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” توضح

ما هي الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” توضح
“الضمان الاجتماعي” بالباحة ينفذ 5 برامج توعوية وتأهيلية

“الضمان الاجتماعي” بالباحة ينفذ 5 برامج توعوية وتأهيلية
هل إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” تُجيب

هل إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” تُجيب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*