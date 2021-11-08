احدث الأخبار

في الذكرى السابعة للبيعة.. نرصد أبرز الصور واللقطات النادرة لخادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر
أبرز المواد
 “النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء
أبرز المواد
 تعرّض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر ظاهرة “الشوقر دادي” 
أبرز المواد
 9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)
أبرز المواد
 إمام المسجد النبوي يلقي درساً لطلاب معهد وكلية الحرم المكي الشريف
محليات
 مدفعية الجيش اليمني تكبد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية وعسكرية كبيرة في مأرب
أبرز المواد
 لأول مرة في المملكة.. تقنية متطورة لجراحة “استبدال مفصل الركبة” (فيديو)
أبرز المواد
 لغرس الانتماء وحب الوطن.. “الشؤون الإسلامية” تدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين
أبرز المواد
 متحدث البيئة: المملكة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في عهد خادم الحرمين
أبرز المواد
 المبعوث الأميركي لليمن: الحوثيون يستهدفون المدنيين في مأرب
أبرز المواد
 الشورى يوافق على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار
أبرز المواد
في الذكرى السابعة للبيعة.. نرصد أبرز الصور واللقطات النادرة لخادم الحرمين الشريفين

في الذكرى السابعة للبيعة.. نرصد أبرز الصور واللقطات النادرة لخادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر

أبرز المواد
“النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء

“النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء

أبرز المواد
تعرّض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر ظاهرة “الشوقر دادي” 

تعرّض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر ظاهرة “الشوقر دادي” 

أبرز المواد

في الذكرى السابعة للبيعة.. نرصد أبرز الصور واللقطات النادرة لخادم الحرمين الشريفين

في الذكرى السابعة للبيعة.. نرصد أبرز الصور واللقطات النادرة لخادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1063036
محررو المناطق

تحتفي المملكة اليوم بالذكرى السابعة على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم.

مبايعة الملك سلمان تمت يوم 3 ربيع الآخر 1436هـ، الموافق 23 يناير عام 2015، ليصبح سابع ملك للمملكة، ليستمر في تحقيق الإنجازات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات.

وفي هذه الذكرى العظيمة ترصد “المناطق” عدد من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

 صورة تاريخية لخادم الحرمين مع الملك فهد خلال تطوعهما للدفاع عن مصر قبل 65 عاما

أظهرت هذه الصورة التاريخية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفقة الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله قبل 65 عاما ، وهم يرتديان زي الحرس الوطني السعودي، خلال تدريبات تطوعهما للدفاع عن ‎مصر الشقيقة، أثناء العدوان الثلاثي عليها عام 1376هـ/1956م.

وجاء هذا الموقف التاريخي ضمن حزمة قرارات اتخذتها المملكة في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله- لدعم مصر، حيث أعلنت الرياض وقوف المملكة مع الشعب المصري ضد العدوان.

صورة نادرة للملك سلمان خلال افتتاح سد أبها

صورة نادرة للملك فهد، برفقة الملك سلمان، حينما كان الأخير أميرا للرياض، أثناء افتتاح مشروع سد أبها، في العام 1974.

وظهر في الصورة الملك فهد، ومعه كل من الملك سلمان، والأمير تركي بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، خلال افتتاح السد، وتواجد في الصورة، الأمير خالد الفيصل، أيضا.

وافتتحت، الممكلة في عهد الملك فهد، مشروع سد أبها بهدف مساعدة سكان أبها على حجز مياه الأمطار والسيول في وادي أبها.

صور نادرة لزيارة خادم الحرمين لمكتبة الملك فهد الوطنية

نشرت مكتبة الملك فهد صور نادرة للملك سلمان حفظه الله ورعاه، أثناء زيارته الشخصية لتفقد مكتبة الملك فهد الوطنية عام 1409هـ.

وتهدف مكتبة الملك فهد الوطنية لاقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، وقد تم الإعلان عن إنشائها عام 1983 بمبادرة من أهالي مدينة الرياض، وبدأ تنفيذ المشروع عام 1986 لتصبح منارة معرفية لجمهور عريض من المثقفين والمهتمين وتسهم في إغناء المحتوى الرقمي الفكري والأدبي محليًا وإقليميًا وعالميًا.

الملك سلمان مع حفيدته الأميرة سلطانه بنت عبدالعزيز

يظهر الملك سلمان، في هذه الصورة مع حفيدته الأميرة سلطانه بنت عبدالعزيز.

وتكشف هذه الصورة، الجانب الإنساني في حياة خادم الحرمين الشريفين.

صورة نادرة لخادم الحرمين مع نجله الأمير عبد العزيز

تدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع الملك سلمان بابنه الأمير عبد العزيز، “حفظهما الله ورعاهما”.

وفي الصورة، يظهر الملك سلمان مرتديا بدلة سوداء، بينما يجلس بجانبه الأمير عبدالعزيز عندما كان طفلا.

صورة نادرة للملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يحمل ابنه الأمير أحمد رحمه الله

تظهر هذه الصورة التي تعود إلى الستينات، الملك سلمان وهو يحمل ابنه الأمير أحمد رحمه الله .

روابط ذات صلة

لغرس الانتماء وحب الوطن.. “الشؤون الإسلامية” تدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين

لغرس الانتماء وحب الوطن.. “الشؤون الإسلامية” تدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين
متحدث البيئة: المملكة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في عهد خادم الحرمين

متحدث البيئة: المملكة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة في عهد خادم الحرمين
7 أعوام على حكم الملك سلمان.. مسيرة مليئة بالإنجازات في كافة المجالات

7 أعوام على حكم الملك سلمان.. مسيرة مليئة بالإنجازات في كافة المجالات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*