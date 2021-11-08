تُحسن حركة المفصل.. عسيري يكشف تفاصيل التقنية الجديدة لعملية “استبدال الركبة” (فيديو)

محررو المناطق

كشف خالد عسيري، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، تفاصيل التقنية الجديدة لعملية “استبدال الركبة” في مستشفى الإمام عبد الرحمن بن فيصل التابع لوزارة الحرس الوطني في الدمام.

وأكد عسيري، خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أن هذه التقنية تمكن بعض المرضى من المغادرة بعد ساعات من إجراء العملية، موضحا أنها تخفف آلام ما بعد العملية وتحسن حركة المفصل بشكل عام.

وتابع استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، أن إجراء العملية عبر التقنية الحديثة سيحسن عمر الركبة الافتراضي أكثر من 15 سنة.