بالمواعيد.. 4 مواجهات نارية في الدور الأول لكأس الملك.. وديربي مرتقب في دور الثمانية

محررو المناطق

أسفرت قرعة بطولة كأس الملك، عن 4 مواجهات من العيار الثقيل في الدور الأول من البطولة.

وأجريت القرعة عبر آلية مفتوحة ودون أي تحديد مستويات؛ وأسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل، حيث سيلتقي فريق الفيصلي، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة مع الأهلي على ملعب الأخير بمدينة جدة.

فيما سيواجه فريق الهلال نظيره الرائد في العاصمة الرياض، على أن يستضيف النصر نظيره الاتفاق في ملعبه على مرسول بارك، في حين يصطدم فريق الشباب بنظيره ضمك.

وسيواجه الاتحاد نظيره فريق الفتح في مدينة جدة، في حين سيلاقي التعاون نظيره فريق الطائي بمدينة بريدة، ويلتقي الحزم بنظيره الباطن في مدينة حفر الباطن، في حين يلاقي الفيحاء نظيره أبها.

وستكون الجماهير الرياضية على موعد مرتقب مع مواجهة منتظرة بين الغريمين الهلال والنصر في حال نجاحهما بتجاوز دور الستة عشر.

وبحسب لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستقام مباريات دور الستة عشر خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، في حين سيقام دور الثمانية يومي 14 و15 فبراير المقبل، بينما سيقام دور نصف نهائي البطولة يومي 3 و4 أبريل، على أن تحدد المباراة النهائية في فترة لاحقة.