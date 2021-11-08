احدث الأخبار

بالمواعيد.. 4 مواجهات نارية في الدور الأول لكأس الملك.. وديربي مرتقب في دور الثمانية
أبرز المواد
 هل يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام وإقامة العامل غير السعودي؟.. الموارد البشرية تجيب
أبرز المواد
 تُحسن حركة المفصل.. عسيري يكشف تفاصيل التقنية الجديدة لعملية “استبدال الركبة” (فيديو)
أبرز المواد
 في الذكرى السابعة للبيعة.. صور ولقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر
أبرز المواد
 “النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء
أبرز المواد
 تعرّض الرجال للاستغلال.. أخصائية نفسية تكشف أسباب ومخاطر ظاهرة “الشوقر دادي” 
أبرز المواد
 9 مخالفات داخل محطات الوقود تعرضك للغرامة.. منها تدني مستوى النظافة (إنفوجرافيك)
أبرز المواد
 إمام المسجد النبوي يلقي درساً لطلاب معهد وكلية الحرم المكي الشريف
محليات
 مدفعية الجيش اليمني تكبد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية وعسكرية كبيرة في مأرب
أبرز المواد
 لأول مرة في المملكة.. تقنية متطورة لجراحة “استبدال مفصل الركبة” (فيديو)
أبرز المواد
 لغرس الانتماء وحب الوطن.. “الشؤون الإسلامية” تدشن معرض البيعة السابعة لخادم الحرمين
أبرز المواد
بالمواعيد.. 4 مواجهات نارية في الدور الأول لكأس الملك.. وديربي مرتقب في دور الثمانية

بالمواعيد.. 4 مواجهات نارية في الدور الأول لكأس الملك.. وديربي مرتقب في دور الثمانية

أبرز المواد
هل يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام وإقامة العامل غير السعودي؟.. الموارد البشرية تجيب

هل يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام وإقامة العامل غير السعودي؟.. الموارد البشرية تجيب

أبرز المواد
تُحسن حركة المفصل.. عسيري يكشف تفاصيل التقنية الجديدة لعملية “استبدال الركبة” (فيديو)

تُحسن حركة المفصل.. عسيري يكشف تفاصيل التقنية الجديدة لعملية “استبدال الركبة” (فيديو)

أبرز المواد
في الذكرى السابعة للبيعة.. صور ولقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين

في الذكرى السابعة للبيعة.. صور ولقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

بالمواعيد.. 4 مواجهات نارية في الدور الأول لكأس الملك.. وديربي مرتقب في دور الثمانية

بالمواعيد.. 4 مواجهات نارية في الدور الأول لكأس الملك.. وديربي مرتقب في دور الثمانية
http://almnatiq.net/?p=1063063
محررو المناطق

أسفرت قرعة بطولة كأس الملك، عن 4 مواجهات من العيار الثقيل في الدور الأول من البطولة.

وأجريت القرعة عبر آلية مفتوحة ودون أي تحديد مستويات؛ وأسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل، حيث سيلتقي فريق الفيصلي، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة مع الأهلي على ملعب الأخير بمدينة جدة.

فيما سيواجه فريق الهلال نظيره الرائد في العاصمة الرياض، على أن يستضيف النصر نظيره الاتفاق في ملعبه على مرسول بارك، في حين يصطدم فريق الشباب بنظيره ضمك.

وسيواجه الاتحاد نظيره فريق الفتح في مدينة جدة، في حين سيلاقي التعاون نظيره فريق الطائي بمدينة بريدة، ويلتقي الحزم بنظيره الباطن في مدينة حفر الباطن، في حين يلاقي الفيحاء نظيره أبها.

وستكون الجماهير الرياضية على موعد مرتقب مع مواجهة منتظرة بين الغريمين الهلال والنصر في حال نجاحهما بتجاوز دور الستة عشر.

وبحسب لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستقام مباريات دور الستة عشر خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، في حين سيقام دور الثمانية يومي 14 و15 فبراير المقبل، بينما سيقام دور نصف نهائي البطولة يومي 3 و4 أبريل، على أن تحدد المباراة النهائية في فترة لاحقة.

روابط ذات صلة

“النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء

“النصر” ينتقد أمين “اتحاد الكرة” ويؤكد عدم تلقيه مقترحًا بتأجيل مباراة الفيحاء
الانضباط تغرم مارتينيز 20 ألفا.. والشباب 105 آلاف ريال بسبب شغب جماهيره

الانضباط تغرم مارتينيز 20 ألفا.. والشباب 105 آلاف ريال بسبب شغب جماهيره
مصادر: عبد الرزاق حمدالله يقترب من الرحيل عن النصر

مصادر: عبد الرزاق حمدالله يقترب من الرحيل عن النصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*