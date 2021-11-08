بداية مسيرة الازدهار.. صورة تاريخية توثق تعيين خادم الحرمين أميرًا للرياض

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غرد الحساب الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم الاثنين، بصورة تاريخية للأمر الملكي الخاص بتعيين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أميرًا لمنطقة الرياض عام 1374هـ.

ونشر الحساب عبر “تويتر” الأمر الملكي الصادر عن الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز، والذي نص على تولي خادم الحرمين إدارة أعمال إمارة الرياض، خلفًا للأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي تقدم باستقالته بسبب مرضه وحاجته للراحة، ليبدأ خادم الحرمين الشريفين مسيرة طويلة من الازدهار والقيادة.

ويتزامن ذلك مع الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، والتي رسمت خطوطًا عريضة لرؤية 2030 الشاملة، وأوجه التطوير في العديد من المجالات بالمملكة.