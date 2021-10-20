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رسميا.. نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع مدير فني جديد حتى 2024

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رسميا.. نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع مدير فني جديد حتى 2024

رسميا.. نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع مدير فني جديد حتى 2024
http://almnatiq.net/?p=1063080
محررو المناطق

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع إيدي هاو، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا المدرب خلفا للمدير الفني السابق ستيف بروس، والذى أقيل من منصبه في نهاية شهر أكتوبر الماضي بسبب سوء النتائج.

وقال نيوكاسل في بيان عبر موقعه الرسمي: “يسر الإدارة أن تعلن عن تعيين المدرب الإنجليزي إيدي هاو مدربًا جديدًا للنادي بعقد يمتد حتى صيف 2024”.

وكانت آخر التجارب التدريبية لإيدى هاو صاحب الـ 43 عاما، مع فريق بورنموث الذى يلعب بدورى الدرجة الأولى الإنجليزية “تشامبيونشيب” حاليا، عندما كان ضمن البريميرليج، وقاد الفريق في 356 مباراة حقق الفوز في 143 مباراة، تعادل في 77 وخسر 136 مباراة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، قد استحواذ على 100% من نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وأكد صندوق الاستثمارات أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي.

 

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