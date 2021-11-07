النيابة الكويتية تباشر التحقيق مع 4 متهمين بالتعاون مع ميليشيا حزب الله

المناطق- وكالات:

أفادت وسائل إعلام كويتية، في نبأ عاجل، بأن النيابة العامة بدأت التحقيق مع المتهمين بالانتماء لخلية حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين.

وقبل يومين، ألقى جهاز أمن الدولة الكويتي، القبض على مجموعة متعاونة مع “حزب الله” اللبناني، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

وقالت مصادر أمنية، لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن وزارة الداخلية تلقت تقريراً أمنياً من دولة شقيقة، أشار إلى أن المجموعة مكونة من 4 أشخاص، أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يقال إنه من كبار رجال العمل الخيري.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن جهاز أمن الدولة الكويتي، يحقق مع المتهمين الـ4 وهم «ح. غ»، «ج.ش»، «ج.ج»، «ج.د»، في عدد من التهم أيضاً، منها تبييض أموال للحزب في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة «حزب الله»، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن.