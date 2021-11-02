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أول تعليق من وزير الثقافة بعد إدراج “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة

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أول تعليق من وزير الثقافة بعد إدراج “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة

أول تعليق من وزير الثقافة بعد إدراج “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة
http://almnatiq.net/?p=1063089

عبر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن سعادته بإدراج مدينة بريدة، ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال فن الطهي.

وكتب الوزير في تغريدة عبر “تويتر” اليوم الإثنين: “مبروك.. إدراج مدينة بريدة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال فن الطهي”.

وفي وقت سابق اليوم، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” مدينة بريدة في السعودية ضمن شبكة اليونيسكو للمدن المبدعة، كمدينةٍ مبدعة في مجال فن الطهي.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المنظمة اليوم الاثنين؛ بمناسبة اليوم العالمي للمدن.

ونجحت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالشراكة مع هيئة فنون الطهي في إعداد ملف إدراج مدينة بريدة في شبكة اليونيسكو للمدن المبدعة، بإشراف ومتابعة من إمارة القصيم، وبالتعاون مع هيئة التراث وفرعها بمنطقة القصيم، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث، والمندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، حيث تكاملت جهود الجهات المشتركة في إعداد ملف الترشيح كاملاً الذي تطلب عقد العديد من الاجتماعات، وجمع البيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة لملف الترشح وفق اشتراطات المنظمة والمعايير المطلوبة للتسجيل في الشبكة.

وتتميز مدينة بريدة بأنها المقر الرئيسي للإمارة في منطقة القصيم، كما تعد من أكبر مدنها وتمتاز بالتنوع في طبيعتها ما جعل منها موقعاً سياحياً مُلفتًا، حيث تقع في منتصف إقليم زراعي ذي مساحة واسعة يعد من أكبر المساحات الزراعية على مستوى المملكة بنسبة 20% من المساحة الزراعية الكلية للمملكة. وهذا ما يجذب إليها أعداداً كبيرة من السائحين الذين يأتون لزيارتها والتمتع بالمعالم التاريخية والحضارية فيها.

يذكر أن شبكة اليونيسكو للمدن المبدعة تهدف منذ عام 2004 إلى تسليط الضوء على إبداع أعضائها في سبعة مجالات هي: الحرف والفنون الشعبية والتصميم والفيلم وفن الطبخ والأدب والفنون الإعلامية والموسيقى، وتضم اليوم أكثر من 116 مدينة موزعة في 73 بلداً. وتلتزم كافة المدن المبدعة رغم تفاوتها الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي، بتطوير أفضل الممارسات الإبداعية ومشاركتها مع الآخرين من أجل الترويج للصناعات المبدعة وتعزيز المشاركة في الحياة الثقافية وإدماج الثقافة في سياسات التنمية الحضرية المستدامة. وفي إطار تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والخطة الحضرية الجديدة، توفر الشبكة منبراً للمدن من أجل إبراز دور الثقافة بوصفها عاملاً من العوامل المهمة لبناء مدن مستدامة.

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