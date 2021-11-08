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خالد بن سلمان في ذكرى البيعة: 7 أعوام من التنمية لوطننا المعطاء

خالد بن سلمان في ذكرى البيعة: 7 أعوام من التنمية لوطننا المعطاء
http://almnatiq.net/?p=1063091
محررو المناطق

هنأ الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على موقع “تويتر” : “سبعة أعوام من النماء والعطاء والتنمية لوطننا المعطاء يقودها مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- سائلين المولى عزّ وجل أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها أمنها وأمانها وعزها واستقرارها”.

وتحتفي المملكة اليوم بالذكرى السابعة على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم.

 

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