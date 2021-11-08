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وزير الخارجية: تحل ذكرى البيعة السابعة ومملكتنا تنعم بالإنجازات

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وزير الخارجية: تحل ذكرى البيعة السابعة ومملكتنا تنعم بالإنجازات

وزير الخارجية: تحل ذكرى البيعة السابعة ومملكتنا تنعم بالإنجازات
http://almnatiq.net/?p=1063106
محررو المناطق

عبر وزير الخارجية فيصل بن فرحان، عن سعادته بالإنجازات التي تنعم بها المملكة في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال وزير الخارجية عبر حسابه على موقع “تويتر”:” تحل ذكرى البيعة السابعة لمبايعة سيدي خادم الحرمين الشريفين و مملكتنا تنعم بالإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

ودعا وزير الخارجية بأن يحفظ  الله لهذا الوطن قيادته، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

وتحتفي المملكة اليوم بالذكرى السابعة على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم.

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