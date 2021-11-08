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“الصحة العالمية” عن المتحور “هيهي”: يجب الاستعداد للأسوأ

“الصحة العالمية” عن المتحور “هيهي”: يجب الاستعداد للأسوأ
http://almnatiq.net/?p=1063112
محررو المناطق

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد أدلة بوجود متحور جديد يدعي “هيهي” في الصين حتى الآن.

جاء ذلك في أول تعليق لها على الأخبار المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، بانتشار متحور جديد من فيروس كورونا، “هيهي” في الصين.

ووصف رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في المنظمة العالمية، عبدالناصر أبو بكر، تلك الأخبار بالشائعات، مؤكدا أنه لا أدلة أو بيانات حتى الآن تثبت وجوده.

وأضاف أن هناك تسلسلا جديدا لمتحور دلتا، تحدد وجوده في 42 دولة عالمياً، حيث بدأ في المملكة المتحدة وانتشر في بلدان أخرى، مؤكدًا أن هناك احتمالاً أن تظهر تحورات فرعية، بحسب “العربية”.

وعلى الرغم من ذلك فقد أكد عبدالناصر، أن هناك توقعات بظهور تحورات جديدة، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد للأسوأ.

وشدد على ضرورة الحذر والقلق، مشيراً إلى أن الجائحة لا تزال أبعد ما تكون عن نهايتها في إقليمنا، وذلك رغم هذا الانخفاض العام في عدد حالات الإصابة والوفيات في جميع أنحاء الإقليم.

 

 

 

 

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