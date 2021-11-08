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محافظ البكيرية يستقبل وفد التعليم بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

محافظ البكيرية يستقبل وفد التعليم بمناسبة ذكرى البيعة السابعة
http://almnatiq.net/?p=1063117
البكيرية-محمد المسلم
استقبل محافظ البكيرية الأستاذ محمد بن علي العريفي، صباح اليوم الإثنين، مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح وعدد من القيادات التعليمية والإدارية بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد بحضور وكيل المحافظة الأستاذ نادر بن فهاد آل نادر.
في بداية اللقاء رحب المحافظ بمدير التعليم والقيادات التعليمية والطلاب والطالبات، وأكد “العريفي” أن المملكة في عهد الملك سلمان شهدت مبادرات تطويرية نوعية في كافة المجالات, ونجحت الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين في تعزيز قيم الريادة والتميز للمملكة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما خطت البلاد بفضل الله خطوات متسارعة نحو مزيد من الرخاء والرفاه عبر مشاريع تنموية في كافة المناطق، ومبادرات وبرامج عمل واضحة تترجم مستهدفات رؤيتنا الطموحة 2030 إلى واقع ملموس خلال المستقبل القريب بمشيئة الله.
عقب ذلك استمع المحافظ لعدد من المشاركات الطلابية من إعداد قسم النشاط الطلابي “بنين-بنات”، بداية بالسلام  الملكي من أداء أطفال مدارس مناهل البكيرية “الطفولة المبكرة “، بإلإضافة لحوار طلابي عن البيعة السابعة، كما استمع لـ “منجزات قائد” مشاركة طلاب مدرسة ثانوية الهلالية وطلاب متوسطة النعمان بن بشير، وبعدها قدم مجموعة من طلبة الطفولة المبكرة من مدارس مناهل البكيرية الأهلية مشهدًا تمثيلياً تجسد من خلاله الولاء والإنتماء للقيادة والوطن.
وخلال اللقاء بالمحافظ ومدير التعليم عبر الطلاب والطالبات عن صدق مشاعرهم الوطنية التي أظهروا فيها مشاعر الغبطة والسرور ، ومؤكدين الاعتزاز بالدين ، والولاء للملك ، والانتماء للوطن .

من جهته أكد مدير التعليم الدكتور خالد الراجح إن الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ملكًا للمملكة العربية السعودية تمثل أسمى معاني الالتفاف والتلاحم بين الشعب والقائد ، وصورة من صور الحب والوفاء والولاء و الانتماء وأضاف : أن ذكرى البيعة تُشعرنا بالفخر بما نعيشه في هذا العهد الزاهر من تنمية شاملة في كل المجالات، داعيا الله أن يحفظ لنا بلادنا ويديم أمنها وأمانها ، ويحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملكى سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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