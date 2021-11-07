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منها انتحال صفة رجال الأمن.. شرطة مكة تطيح بـ 7 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية

منها انتحال صفة رجال الأمن.. شرطة مكة تطيح بـ 7 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية
http://almnatiq.net/?p=1063123
المناطق - واس:

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة، من القبض على (7) أشخاص، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال تجارية وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وهم (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الفلسطينية واليمنية.

وأكد  المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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