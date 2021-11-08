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في 21 يومًا فقط.. أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

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في 21 يومًا فقط.. أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

في 21 يومًا فقط.. أسرع نظام غذائي لحرق الدهون
http://almnatiq.net/?p=1063137
المناطق- وكالات:

قدم موقع “برايت سايد”، مجموعة من النصائح لعمل نظام غذائي لمدة 21 يومًا لحرق الدهون، والذي يعرف بأسرع ريجيم لنسف الدهون.

ويتكون النظام الغذائي من الآتي:

الأسبوع الأول

طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم

أو

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن

أو

قطعة جبن نستو لايت +1 توست سن

علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

سمكة مشوية + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو 3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

قبل النوم بساعة

كوب زبادى

بيضة مسلوقة +طبق سلطة

اليوم الأول

2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز

اليوم الثانى

2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه

اليوم الثالث

3 ملاعق مكرونة + فيليه سمك مشوي

اليوم الرابع

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

اليوم الخامس

3 ملاعق مكرونة +2 برحر مشوى

اليوم السادس والسابع

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسم

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام

أو طبق شوفان بالبن خالي الدسم

الإفطار من 7 إلى 10

صباحًا: بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..طبق شوفان بلبن خالي الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة

أو

طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأو

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

سناك بعد الغذاء ساعتين

ثمرة فاكهة

قبل النوم بساعتين

كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة

 

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