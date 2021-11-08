في 21 يومًا فقط.. أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

قدم موقع “برايت سايد”، مجموعة من النصائح لعمل نظام غذائي لمدة 21 يومًا لحرق الدهون، والذي يعرف بأسرع ريجيم لنسف الدهون.
ويتكون النظام الغذائي من الآتي:
الأسبوع الأول
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
أو
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن
أو
قطعة جبن نستو لايت +1 توست سن
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
سمكة مشوية + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
قبل النوم بساعة
كوب زبادى
بيضة مسلوقة +طبق سلطة
اليوم الأول
2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز
اليوم الثانى
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
اليوم الثالث
3 ملاعق مكرونة + فيليه سمك مشوي
اليوم الرابع
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
اليوم الخامس
3 ملاعق مكرونة +2 برحر مشوى
اليوم السادس والسابع
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسم
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
أو طبق شوفان بالبن خالي الدسم
الإفطار من 7 إلى 10
صباحًا: بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..طبق شوفان بلبن خالي الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
قبل النوم بساعتين
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة
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