تدريب 120 سيدة ضمانية في الخرج على مهارات الخياطة وقيادة المركبات

محررو المناطق

تدربت 120 سيدة ضمانية من مستفيدات مكتب الضمان الاجتماعي بالخرج، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الرياض، خلال الشهر الماضي على مهارات الخياطة والتطريز وقيادة السيارات، بالإضافة إلى تطوير مهارات التواصل لديهن والتعامل مع الجمهور، وذلك ضمن برامج التمكين السنوية التي ينظمها المكتب بالتعاون مع العديد من الجهات الخارجية ذات العلاقة.

اشتملت البرامج التي تنوعت مابين الافتراضية والحضورية وامتدت الى عشرة أيام على عدة محاور نظرية وتطبيقية أهمها التعريف بأدوات التفصيل والخياطه وأنواع المكائن وطرق صيانتها مع التفريق بين غرز الخياطة اليدوية وأنواع الخياطات والتدريب العملي على رسم الباترون وعمل الكشكشه والكسرات بطريقة سليمة، كما تعرفت المتدربات خلال البرامج على أجزاء المركبة، وطرق القيادة السليمة وأهم مهارات مسؤول العلاقات العامة وأساسيات التعامل الجيد مع الجمهور، بالإضافة إلى تدريبهن على كيفية التركيز على الاأكار الايجابية ومراحل التغيير الستة.

الجدير بالذكر أن البرامج والورش التدريبية، أقيمت بالتعاون مع جمعية أعمال ومركز القيادة المتكاملة، وبعض معاهد ومراكز التدريب بعد تحديد قدرات المستفيدات الفردية واحتياجات سوق العمل.