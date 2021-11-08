منها إلغاء التباعد.. تحديث بروتوكول الأماكن الترفيهية المفتوحة

محررو المناطق

أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية”، البروتوكول الصحي المحدث للأماكن الترفيهية المفتوحة، مثل الشواطئ والحدائق للوقاية من خطر كورونا.

وحددت الهيئة الإرشادات والاشتراطات المتعلقة بحماية العاملين والزوار والعمال والقائمين على الأماكن الترفيهية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب “وقاية” تضمنت البروتوكولات الصحية المحدثة، أن يكون الشخص من مكتملي التحصين وفًقا للحالة في تطبيق توكلنا “محصن”، وُيستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في التطبيق، إضافة إلى السماح بكامل الطاقة الاستيعابية وإلغاء التباعد.

وأكدت منع الباعة المتجولين من قبل المطاعم والكافيهات، واقتصار تقديم المأكوالات والمشروبات في المكان المخصص لذلك، مشددة على الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة 40 ثانية في كل مرة على األقل، أو تطهير اليدين بمطهر معتمد لمدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

وشددت على ضرورة ارتداء أدوات الحماية من قبل عمال النظافة مثل القفازات، بالإضافة الى الكمامات عند تنظيف أو تطهير األماكن الترفيهية والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص.