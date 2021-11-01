عضو مجلس شورى: عهد الملك سلمان مختلف تماما في الرقابة ومكافحة الفساد (فيديو)

محررو المناطق

قال د. سلطان آل فارح – عضو مجلس الشورى إن عهد الملك سلمان بن عبد العزيز مختلف تماما في الرقابة ومكافحة الفساد.

وأضاف آل فارح خلال لقاءه مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن “نزاهة” تقدم عمل رائع جدًا في مكافحة الفساد مشيرا إلى أنه حتى في المخافات الوظيفية هناك رقابة شديدة.

وتابع المملكة العربية السعودية اكتسبت شهرة عالمية، بعد تعديلات إجراءات مكافحة الفساد، مؤكدا أن “نزاهة” لا تفرق لا بين صغير أو كبير، ولا أمير أو وزير .