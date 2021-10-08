خدعة في “TikTok” تنقذ فتاة من الخطف بأعجوبة

محررو المناطق

تسببت خدعة تعلمتها فتاة على وسائل التواصل الاجتماعي، في إنقاذها من الخطف بأعجوبة.

وبحسب المحققون فإن الفتاة المفقودة تبلغ من العمر 16 عاما من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

وفي التفاصيل، فإن امرأة شاهدت الفتاة وهي في سيارة شخص قام بخطفها، وكان تلك المرأة تسير خلف سيارة الخاطف، حيث بدأت السيدة في القيام بإيماءات يدوية معروفة على منصة التواصل الاجتماعي” TikTok” ، وذلك لطلب المساعدة في حال تعرض الشخص إلى عنف أو المساعدة.

ولاحظت المرأة تلك الإيماءات، وفهمت أن الراكبة كانت في مشكلة كبيرة، ومن ثم أبلغت عن الحادثة، وما هي إلا لحظات قليلة بعد البلاغ حتى تم القبض على المشتبه به ويبلغ من العمر 61 عاما.