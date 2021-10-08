احدث الأخبار

خدعة في “TikTok” تنقذ فتاة من الخطف بأعجوبة
أبرز المواد
 النائب العام: المملكة حريصة على مكافحة الجرائم العابرة للحدود
أبرز المواد
 عضو مجلس شورى: عهد الملك سلمان مختلف تماما في الرقابة ومكافحة الفساد (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. داعية مصري يعتدي على شخص أثار غضبه داخل المسجد
أبرز المواد
 تعطل “تويتر” لدى عدد من المستخدمين حول العالم
أبرز المواد
 مصرع جميع من فيهم.. طيران التحالف يدمر 8 أطقم حوثية بمعداتها جنوب وغرب مأرب
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل في مجلسه الأسبوعي
منطقة الجوف
 استهدف شحنة أسلحة لحزب الله.. هجوم إسرائيلي على المنطقتين الوسطى والساحلية بسوريا
أبرز المواد
 في 21 يومًا فقط.. أسرع نظام غذائي لحرق الدهون
صحة
 وزير الصحة في ذكرى البيعة: نحمد الله على ما تحقق لهذا الوطن من إنجاز ورفعة
أبرز المواد
 منها إلغاء التباعد.. تحديث بروتوكول الأماكن الترفيهية المفتوحة
أبرز المواد
 ذكرى بيعة الملك سلمان.. 7 سنوات من الحزم ومكافحة الإرهاب والعلاقات المتوازنة
أبرز المواد
خدعة في “TikTok” تنقذ فتاة من الخطف بأعجوبة

خدعة في “TikTok” تنقذ فتاة من الخطف بأعجوبة

أبرز المواد
النائب العام: المملكة حريصة على مكافحة الجرائم العابرة للحدود

النائب العام: المملكة حريصة على مكافحة الجرائم العابرة للحدود

أبرز المواد
عضو مجلس شورى: عهد الملك سلمان مختلف تماما في الرقابة ومكافحة الفساد (فيديو)

عضو مجلس شورى: عهد الملك سلمان مختلف تماما في الرقابة ومكافحة الفساد (فيديو)

أبرز المواد
شاهد.. داعية مصري يعتدي على شخص أثار غضبه داخل المسجد

شاهد.. داعية مصري يعتدي على شخص أثار غضبه داخل المسجد

أبرز المواد

خدعة في “TikTok” تنقذ فتاة من الخطف بأعجوبة

خدعة في “TikTok” تنقذ فتاة من الخطف بأعجوبة
http://almnatiq.net/?p=1063193
محررو المناطق

تسببت خدعة تعلمتها فتاة على وسائل التواصل الاجتماعي، في إنقاذها من الخطف بأعجوبة.

وبحسب المحققون فإن الفتاة المفقودة تبلغ من العمر 16 عاما من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

وفي التفاصيل، فإن امرأة شاهدت الفتاة وهي في سيارة شخص قام بخطفها، وكان تلك المرأة تسير خلف سيارة الخاطف، حيث بدأت السيدة في القيام بإيماءات يدوية معروفة على منصة التواصل الاجتماعي” TikTok” ، وذلك لطلب المساعدة في حال تعرض الشخص إلى عنف أو المساعدة.

ولاحظت المرأة تلك الإيماءات، وفهمت أن الراكبة كانت في مشكلة كبيرة، ومن ثم أبلغت عن الحادثة، وما هي إلا لحظات قليلة بعد البلاغ حتى تم القبض على المشتبه به ويبلغ من العمر 61 عاما.

 

روابط ذات صلة

استطلاعات رأي ترصد واقع القراءة بالمملكة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي

استطلاعات رأي ترصد واقع القراءة بالمملكة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي
حظر التسول عبر وسائل التواصل الحديثة بموجب نظام المكافحة الجديد

حظر التسول عبر وسائل التواصل الحديثة بموجب نظام المكافحة الجديد
أكثر من 40 باحثاً عالمياً بمؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي بالرياض

أكثر من 40 باحثاً عالمياً بمؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*