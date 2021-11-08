“امتيازات غير مسبوقة”.. أكاديمية توضح إنجازات ملف المرأة في عهد الملك سلمان (فيديو)

محررو المناطق

قالت د. نادية الشهراني، أكاديمية وكاتبة، إن ما تحقق للوطن من تنمية ورخاء يعكس حرص القيادة على مستقبل أفضل للمملكة، ووضع الإنسان في المرتبة الأولى.

وأضافت “الشهراني”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، اليوم الإثنين، أن الإصلاحات التي تمت في الوطن خلال السنوات الأخيرة نشاهدها في كل ما حولنا من مجالات مثل مشاريع جودة الحياة ومشاريع الإسكان.

وتابعت: “أما تمكين المرأة هو الملف الأهم في عهد الملك سلمان، وقد لاحظنا تعديلات غير مسبوقة في هذا الملف، وتمكينها في الملف العدلي، وهو ينصف المرأة غير القادرة ويزيل عنها الظلم، بالإضافة إلى صندوق النفقة، وتوريث المرأة، ونظام المحاماة ومزاولة المرأة لمهنة المحاماة مما يسهم في تمكينها”.

وأوضحت “الشهراني” أن “المساورة بين الجنسين تضمن حق الأسرة في الاستقرار وتقليص الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى التدريب وتمكين المرأة العاملة”.