تحمي من المتحورات.. الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة للجميع بشرط

محررو المناطق

وجهت وزارة الصحة، رسالة إلى جميع المواطنين بضرورة أخذ الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا من أجل الحماية من المتحورات.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “صحتك تحتاج إلى الجرعة التنشيطية، لتأكيد حمايتك من المتحورات، وسلامتك من المضاعفات بإذن الله”.

وتابعت الوزارة، أن الجميع مؤهل لأخذ الجرعة التشيطية في حال مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية، وأن يكون عمر الشخص 18 سنة وأكثر.