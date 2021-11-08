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تحمي من المتحورات.. الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة للجميع بشرط

تحمي من المتحورات.. الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة للجميع بشرط
http://almnatiq.net/?p=1063203
محررو المناطق

وجهت وزارة الصحة، رسالة إلى جميع المواطنين بضرورة أخذ الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا من أجل الحماية من المتحورات.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “صحتك تحتاج إلى الجرعة التنشيطية، لتأكيد حمايتك من المتحورات، وسلامتك من المضاعفات بإذن الله”.

وتابعت الوزارة، أن الجميع مؤهل لأخذ الجرعة التشيطية في حال مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية، وأن يكون عمر الشخص 18 سنة وأكثر.

 

 

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