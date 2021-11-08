احدث الأخبار

أمير القصيم: تسجيل “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو يعكس ما تتمتع به المنطقة من دعم القيادة
منطقة القصيم
 تحمي من المتحورات.. الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة للجميع بشرط
أبرز المواد
 دراسة صادمة: فنجانان من القهوة يوميًا يدمران الكلى
أبرز المواد
 خدعة في “TikTok” تنقذ فتاة من الخطف بأعجوبة
أبرز المواد
 النائب العام: المملكة حريصة على مكافحة الجرائم العابرة للحدود
أبرز المواد
 عضو مجلس شورى: عهد الملك سلمان مختلف تماما في الرقابة ومكافحة الفساد (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. داعية مصري يعتدي على شخص أثار غضبه داخل المسجد
أبرز المواد
 تعطل “تويتر” لدى عدد من المستخدمين حول العالم
أبرز المواد
 مصرع جميع من فيهم.. طيران التحالف يدمر 8 أطقم حوثية بمعداتها جنوب وغرب مأرب
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل في مجلسه الأسبوعي
منطقة الجوف
 استهدف شحنة أسلحة لحزب الله.. هجوم إسرائيلي على المنطقتين الوسطى والساحلية بسوريا
أبرز المواد
 في 21 يومًا فقط.. أسرع نظام غذائي لحرق الدهون
صحة
أمير القصيم: تسجيل “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو يعكس ما تتمتع به المنطقة من دعم القيادة

أمير القصيم: تسجيل “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو يعكس ما تتمتع به المنطقة من دعم القيادة

منطقة القصيم
تحمي من المتحورات.. الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة للجميع بشرط

تحمي من المتحورات.. الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة للجميع بشرط

أبرز المواد
دراسة صادمة: فنجانان من القهوة يوميًا يدمران الكلى

دراسة صادمة: فنجانان من القهوة يوميًا يدمران الكلى

أبرز المواد
خدعة في “TikTok” تنقذ فتاة من الخطف بأعجوبة

خدعة في “TikTok” تنقذ فتاة من الخطف بأعجوبة

أبرز المواد

أمير القصيم: تسجيل “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو يعكس ما تتمتع به المنطقة من دعم القيادة

أمير القصيم: تسجيل “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو يعكس ما تتمتع به المنطقة من دعم القيادة
http://almnatiq.net/?p=1063211
محررو المناطق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن تسجيل مدينة بريدة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة لهذا العام، يعكس ما تتمتع به منطقة القصيم من دعم ومتابعة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

جاء ذلك بعد إعلان المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي اليوم تسجيل مدينة بريدة ضمن 49 مدينة مبدعة على مستوى العالم ساهمت في تعزيز الجانب الثقافي والإبداع وإعطاء مكانة مركزية لما تمتاز به في عملية التنمية وتفانيها في تقديم أفضل الممارسات، حيث تعتبر المدينة الأولى على مستوى المملكة التي تم تسجيلها بشبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال فنون الطهي , وتهدف المنظمة ومنذ انشائها شبكة المدن المبدعة عام 2004 إلى تعزيز التعاون بين المدن التي حددت الابداع بوصفها عاملاً استراتيجياً للتنمية الحضرية المستدامة.

وقال سموه، إن تكاتف الجهود وتحديد الاستراتيجيات التي قدمت اهدافاً تنموية مستقبلية لمدينة بريدة، ساهم بتكاتف الجميع إلى تحقيق هذا المنجز الذي يفخر به كل مواطن ومواطنة على مستوى الوطن ووفق رؤية المملكة 2030 , وأدت ولله الحمد إلى تسجيل مدينة بريدة ضمن المدن المبدعة على مستوى العالم، والتي نفذ من خلالها العديد من الأنشطة والمبادرات التي تمتاز بها المنطقة في مجال الطهي.

مثمناً كافة الجهود التي بذلت من قبل وزارة الثقافة بقيادة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود, للوصول إلى هذا المنجز الوطني, سائلاً المولى عز وجل دوام العون والتوفيق.

روابط ذات صلة

أول تعليق من وزير الثقافة بعد إدراج “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة

أول تعليق من وزير الثقافة بعد إدراج “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة
خلال 3 أيام.. حصيلة مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم تتجاوز الـ32 مليون ريال

خلال 3 أيام.. حصيلة مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم تتجاوز الـ32 مليون ريال
القبض على شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدة

القبض على شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*