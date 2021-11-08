احدث الأخبار

أمانة تبوك تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري
منطقة تبوك
 أمير القصيم: تسجيل “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو يعكس ما تتمتع به المنطقة من دعم القيادة
منطقة القصيم
 تحمي من المتحورات.. الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة للجميع بشرط
أبرز المواد
 دراسة صادمة: فنجانان من القهوة يوميًا يدمران الكلى
أبرز المواد
 خدعة في “TikTok” تنقذ فتاة من الخطف بأعجوبة
أبرز المواد
 النائب العام: المملكة حريصة على مكافحة الجرائم العابرة للحدود
أبرز المواد
 عضو مجلس شورى: عهد الملك سلمان مختلف تماما في الرقابة ومكافحة الفساد (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. داعية مصري يعتدي على شخص أثار غضبه داخل المسجد
أبرز المواد
 تعطل “تويتر” لدى عدد من المستخدمين حول العالم
أبرز المواد
 مصرع جميع من فيهم.. طيران التحالف يدمر 8 أطقم حوثية بمعداتها جنوب وغرب مأرب
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل في مجلسه الأسبوعي
منطقة الجوف
 استهدف شحنة أسلحة لحزب الله.. هجوم إسرائيلي على المنطقتين الوسطى والساحلية بسوريا
أبرز المواد
أمانة تبوك تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري

أمانة تبوك تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري

منطقة تبوك
أمير القصيم: تسجيل “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو يعكس ما تتمتع به المنطقة من دعم القيادة

أمير القصيم: تسجيل “بريدة” ضمن شبكة اليونسكو يعكس ما تتمتع به المنطقة من دعم القيادة

منطقة القصيم
تحمي من المتحورات.. الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة للجميع بشرط

تحمي من المتحورات.. الصحة: الجرعة التنشيطية متاحة للجميع بشرط

أبرز المواد
دراسة صادمة: فنجانان من القهوة يوميًا يدمران الكلى

دراسة صادمة: فنجانان من القهوة يوميًا يدمران الكلى

أبرز المواد

أمانة تبوك تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري

أمانة تبوك تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=1063214
المناطق- تبوك:
كثفت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة في جميع محافظات المنطقة جهودها المكثفة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة وحملة “معالجة مظاهر التشوّه البصري” التي أطلقتها الوزارة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري.
وأكد المتحدث الرسمي للأمانة مراد السرحاني حرص أمانة تبوك على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة حيث قامت منذ انطلاق الحملة وحتى اليوم برفع ما يزيد عن ( 271993 ) م3 من ‏مخلفات الهدم ‏والبناء كما قامت في ذات الفترة بمعالجة ( 42377 ) متراً مربعاً من حفر وتشققات الشوارع  إلى جانب تنفيذ دهان للخطوط الأرضية بطول (102190) متراً طولياً وصيانة ( 8267 ) عمود إنارة بالإضافة إلى معالجة (19139) م2 من الأرصفة المتهالكة وإزالة أكثر من ( 1873 ) سيارة تالفة و ( 19275 ) من السيارات التالفة .
وقال السرحاني لقد تم تنفيذ هذه الحملة على مرحلتين  الأولى منها استمرت 90 يوما فيما لاتزال المرحلة الثانية قيد المتابعة والتنفيذ وتم خلالها معالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد الحضري بالمنطقة والتي كان من أبرزها : إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات على الجدران والملصقات المشوهة للمظهر العام ، ومعالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والنظافة بشكل عام مشيراً إلى أن الحملة قد تضمنت إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية .
ونوه ” السرحاني ” بمتابعة الفرق الميدانية العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع مبيناً أن الحملة قد أسهمت في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لتحقيق أهداف الحملة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية  عبر تطبيقات الأمانات الخاصة أو عبر رقم البلاغات 940.

روابط ذات صلة

أمانة تبوك تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري وترفع ما يزيد عن 270 ألف م3 من مخلفات الهدم

أمانة تبوك تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري وترفع ما يزيد عن 270 ألف م3 من مخلفات الهدم
أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة
إطلاق استراتيجية تعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية بتبوك

إطلاق استراتيجية تعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*