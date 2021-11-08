لماذا سخر وكيل الصحة من معارضي تلقي اللقاح؟

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قال الدكتور عبدالله عسيري، استشاري الأمراض المعدية، ووكيل وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن الأصوات المعارضة لتلقي اللقاحات المضادة لفروس كورونا المستجد، تشهد تراجعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، كما أن أكبر الأبواق الإعلامية المعارضة للتطعيم على مستوى العالم تراجعت أيضًا.

وأكد وكيل الصحة في تغريدة عبر “تويتر”: “شر البلية ما يضحك فوكس نيوز – أكبر بوق لمناهضة اللقاحات – تطلب من موظفيها الحصول على نفس اللقاحات التي تناهضها“.

شر البلية ما يضحك فوكس نيوز – اكبر بوق لمناهضة اللقاحات – تطلب من موظفيها الحصول على نفس اللقاحات التي تناهضها https://t.co/PDZxST3uKE — عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) November 8, 2021

يُذكر أن عددًا من كبار المسؤولين والكتاب في “فوكس نيوز”، قد تبنوا موقفًا مناهضًا من اللقاحات منذ ظهورها نهاية العام الماضي.