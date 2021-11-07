مواطنة تبتكر جهازًا لكشف الأسلحة والمخدرات عن بُعد.. وتوجه رسالة للداخلية (فيديو)

محررو المناطق

تمكنت المواطنة نورة الحدري، من اختراع جهاز لكشف الأسلحة والمخدرات عن بعد.

وتمنت نورة الحدري، خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، من وزارة الداخلية أن تتبنى ابتكارها، مشيرة إلى أن الجهاز يستطيع كشف الأجهزة والمخدرات عن بعد.

وأوضحت أن الجهاز صنع خصيصًا لمروجي المخدرات والأسلحة غير المرخصة، مؤكدة أنه مزود بكاميرات، لإنهاء الظاهرة المنتشرة حاليًا بانتشار المخدرات، كما أنه تم تسجيله في الملكية الفكرية.