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وزير الداخلية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الأمن الصناعي والهيئة الملكية للجبيل وينبع

وزير الداخلية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الأمن الصناعي والهيئة الملكية للجبيل وينبع
http://almnatiq.net/?p=1063253
المناطق- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والهيئة الملكية للجبيل وينبع، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك في مقر وزارة الداخلية بالرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم؛ لإنشاء مراكز لإدارة الأزمات والكوارث بالمدن الأربع التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود المبذولة من جميع القطاعات المعنية بإدارة الحالات الطارئة والأزمات والكوارث في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتصبح بذلك قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث بما يضمن استمرارية الأعمال فيها.

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