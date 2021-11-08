تقارير بريطانية: نيوكاسل يسعى بقوة لضم محمد صلاح

المناطق - وكالات:

أفادت تقارير بريطانية بوجود تحركات من جانب نادي نيوكاسل يونايتد، من أجل تدعيم صفوف المكابييس بصفقات قوية، ضمن مشروع استعادة الفريق الإنجليزي العريق الكبرياء المفقود، بعدما ألمحت إلى أن الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، يأتي على رأس أولويات الملاك الجدد في سوق انتقالات الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة «teamtalk» أن النادي الإنجليزي قرّر فتح الخزائن من أجل الحصول على خدمات هداف فريق ليفربول، مستفيدًا من تعثر الريدز في ملف تمديد عقد الدولي المصري، على خلفية المفاوضات الماراثونية بين أحمر المرسيسايد ووكيل أعمال «مو» رامي عباس.

وأشار التقرير إلى أن صندوق الاستثمار العام السعودي، يتأهب لتقديم عرض مغرٍ لإقناع الدولي المصري بالانتقال إلى نيوكاسل، مشددًا على أن انتقال محمد صلاح إلى سانت جيمس بارك سيكون بمثابة انقلاب مثير في البريميرليج.

وتابع التقرير أن فشل ليفربول في تجديد عقد محمد صلاح فتح باب التكهنات؛ حيث بات المصري، الذي سجل 15 هدفًا في 15 مباراة هذا الموسم، في طريقه لمغادرة أنفيلد بعد خمس سنوات من التألق والتي صاغها منذ يوليو 2017.

واستطرد: “أجرى ممثلو صلاح والنادي محادثات بشأن صفقة جديدة، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي”.

ووفقًا لصحيفة التايمز، فإن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، في الوقت الذي يطارد رامي عباس صفقة تزيد قيمتها على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للجناح صاحب الـ29 عامًا.

ونقلت «teamtalk» عن «كالتشيو ميركاتو» أن نيوكاسل يونايتد لم يدخل بمفرده ماراثون التعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي؛ حيث تحرك ريال مدريد الإسباني أيضًا من أجل خطف جناح ليفربول، غير أن القوة الشرائية لصندوق الاستثمارات السعودي بات مرجحًا لكفة المكابييس في مثل تلك المواقف.

وشدد على أنه على الرغم من إشارة محمد صلاح في أكثر من مناسبة بالرغبة في الانتقال إلى إسبانيا، إلا أن نيوكاسل دخل بقوة على طاولة المفاوضات، وهو ما يزيد من الغموض بشأن مستقبل الدولي المصري، الذي يصر الريدز على بقائه باستماتة.