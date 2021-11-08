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 “الهلال الأحمر”: نقل مريض القسطرة القلبية أصبح يستغرق 33 دقيقة فقط (فيديو)
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مسؤول بالهلال الأحمر يكشف عن تقنية جديدة تنقذ حياة مرضى القلب في دقائق قليلة (فيديو)

مسؤول بالهلال الأحمر يكشف عن تقنية جديدة تنقذ حياة مرضى القلب في دقائق قليلة (فيديو)

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مسؤول بالهلال الأحمر يكشف عن تقنية جديدة تنقذ حياة مرضى القلب في دقائق قليلة (فيديو)

مسؤول بالهلال الأحمر يكشف عن تقنية جديدة تنقذ حياة مرضى القلب في دقائق قليلة (فيديو)

Mid-adult man clutching his chest in pain with a possible heart attack. He wears a blue, button down dress shirt. Heart disease.

http://almnatiq.net/?p=1063264
محررو المناطق

قال نائب رئيس الهلال الأحمر للشؤون التشغيلية، د. فهد الحجاج، إن مرضى الذبحة الصدرية يكونون في أمس الحاجة إلى سرعة إسعافهم عن طريق القسطرة القلبية، وبعض المنشآت قد لا تكون لديها التقنيات اللازمة لتركيبها.

وأوضح “الحجاج” في حديثه لـ”الإخبارية” أن الأطباء في هيئة الهلال الأحمر بالتعاون مع التجمع الصحي بالرياض نجحوا في التوصل إلى تقنية جديدة تمكن المسعفين من عمل القسطرة للمريض في المنزل في الحال، وبمجرد تشخيصه داخل عربة الإسعاف، وهو الأمر الذي جعل مريض القسطرة القلبية بدلا من أن يأخذ من 5 إلى 6 ساعات للعملية، أصبح يستغرق اليوم 33 دقيقة فقط”.

 

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