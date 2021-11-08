شرطة المدينة تطيح بمخالف لنظام الإقامة لجمعه الأموال وتهريبها للخارج

محررو المناطق

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مخالف لنظام الإقامة لجمعه الأموال وتهريبها خارج المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الاموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، متغيب عن العمل لجمعه الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة.

وأشار المتحدث إلى أنه عثر بحوزته على 266.285 ريالا مجهولة المصدر وجرى ايقافه واتخذت بحقه الغجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.